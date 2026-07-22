Überraschung! Österreichs Team holt WM-Bronze

Oschmautz hatte schon am Vortag beim WM-Auftakt am Gelände der Olympia-Bewerbe 2028 mit Rang fünf im Kajak-Cross-Zeitlauf für ein starkes Resultat gesorgt. Früher am Dienstag kam der Olympia-Vierte von Tokio 2021 im Vorlauf des Kajak-Einers als 29. gerade noch ins für Donnerstag angesetzte Semifinale. Der ebenso fehlerlose Leitner schaffte das als 13. weitaus sicherer, Steinbrenner wurde unter 80 Konkurrenten 57. Auch das Finale in diesem Bewerb wird am Donnerstag ausgetragen, für Samstag werden Oschmautz und Leitner im K.o.-Bewerb im Kajak Cross engagiert sein.