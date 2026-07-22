Überraschung! Österreichs Team holt WM-Bronze

Österreichs Kajak-Kanuten haben bei den Wildwasser-Weltmeisterschaften in Oklahoma City mit dem Gewinn von Bronze im Teambewerb für eine Überraschung gesorgt.
Felix Oschmautz, Mario Leitner und Junioren-Weltmeister Max Steinbrenner blieben am Dienstag in 90,78 Sek. ohne Fehler, besser waren nur das slowenische Team in 89,60 und die Schweizer in 89,71. Die mit vier Strafsekunden im aus 18 Teams bestehenden Feld viertplatzierten Polen distanzierte das OKV-Trio um 0,15 Sek.
Oschmautz hatte schon am Vortag beim WM-Auftakt am Gelände der Olympia-Bewerbe 2028 mit Rang fünf im Kajak-Cross-Zeitlauf für ein starkes Resultat gesorgt. Früher am Dienstag kam der Olympia-Vierte von Tokio 2021 im Vorlauf des Kajak-Einers als 29. gerade noch ins für Donnerstag angesetzte Semifinale. Der ebenso fehlerlose Leitner schaffte das als 13. weitaus sicherer, Steinbrenner wurde unter 80 Konkurrenten 57. Auch das Finale in diesem Bewerb wird am Donnerstag ausgetragen, für Samstag werden Oschmautz und Leitner im K.o.-Bewerb im Kajak Cross engagiert sein.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.