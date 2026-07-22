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In Oklahoma City

Überraschung! Österreichs Team holt WM-Bronze

Sport-Mix
22.07.2026 05:06
Felix Oschmautz
Felix Oschmautz(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Kajak-Kanuten haben bei den Wildwasser-Weltmeisterschaften in Oklahoma City mit dem Gewinn von Bronze im Teambewerb für eine Überraschung gesorgt. 

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Felix Oschmautz, Mario Leitner und Junioren-Weltmeister Max Steinbrenner blieben am Dienstag in 90,78 Sek. ohne Fehler, besser waren nur das slowenische Team in 89,60 und die Schweizer in 89,71. Die mit vier Strafsekunden im aus 18 Teams bestehenden Feld viertplatzierten Polen distanzierte das OKV-Trio um 0,15 Sek.

Oschmautz hatte schon am Vortag beim WM-Auftakt am Gelände der Olympia-Bewerbe 2028 mit Rang fünf im Kajak-Cross-Zeitlauf für ein starkes Resultat gesorgt. Früher am Dienstag kam der Olympia-Vierte von Tokio 2021 im Vorlauf des Kajak-Einers als 29. gerade noch ins für Donnerstag angesetzte Semifinale. Der ebenso fehlerlose Leitner schaffte das als 13. weitaus sicherer, Steinbrenner wurde unter 80 Konkurrenten 57. Auch das Finale in diesem Bewerb wird am Donnerstag ausgetragen, für Samstag werden Oschmautz und Leitner im K.o.-Bewerb im Kajak Cross engagiert sein.

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