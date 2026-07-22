Sonniger Morgen, stürmischer Nachmittag

Nutzen Sie den sonnigen Start in den Tag, denn am Nachmittag wird das Wetter in ganz Österreich wieder unbeständiger. Vor allem über den Bergen können sich erneut Gewitter entwickeln.
Der Mittwoch beginnt in den meisten Regionen noch relativ freundlich und trocken. Neben ein paar harmlosen Frühnebelfeldern scheint vielerorts bereits am Morgen die Sonne.
Einzelne Regenschauer
Im Laufe des Tages entstehen vor allem über den Bergen wieder größere Quellwolken. Vor allem am Nachmittag sind dort einzelne Regenschauer oder Gewitter möglich, im Flachland bleibt es aber meist trocken.
Werfen Sie einen Blick auf unsere Wetterkarte und sehen Sie, wie das Wetter in Ihrem Bundesland wird:
Sommerliche 24 bis 31 Grad
Dazu steigen die Temperaturen auf sommerliche 24 bis 31 Grad. Besonders im Osten und Südosten wird es wieder heiß, bevor sich am Abend örtlich erneut einzelne Schauer bilden können.
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