Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen zum Spiel

„Turbo eingeschaltet, da hat das Stadion gebrannt“

Champions League
21.07.2026 23:04
Jubel bei den Grazern
Jubel bei den Grazern(Bild: APA/EXPA/ MARCEL PAIL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sturm Graz steht mit einem Bein in der nächsten Runde der Champions-League-Quali. Hier lesen Sie die Stimmen zum Spiel gegen die Hearts (4:0).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es ist ein Produkt einer richtig guten Mannschaftsleistung. Wir sind über das Kollektiv gekommen. Wie wir in der zweiten Halbzeit noch einmal den Turbo eingeschaltet haben und spektakuläre Minuten abgeliefert haben – da hat das Stadion gebrannt und es hat Spaß gemacht, von außen zuzuschauen. In der ersten Halbzeit sind wir nicht so ins Pressing gekommen, wie wir das wollten. Das haben wir in der Halbzeit gelöst. Dadurch sind wir in das Sturm-Spiel gekommen, wo wir am Vorderfuß waren, aktiv waren und viele Ballgewinne hatten. In Umschaltmomenten waren wir schon gnadenlos. Heute brauchen wir kein Haar in der Suppe suchen. Fakt ist, vielleicht waren wir heute keine vier Tore besser. Wir müssen uns auf Rückspiel vorbereiten, auf eine spezielle Atmosphäre. Der Gegner hat nichts mehr zu verlieren.“

Lesen Sie auch:
Jürgen Heil erzielte den Treffer zum 4:0-Endstand.
Champions-League-Quali
Grazer wie entfesselt! Sturm überrollt die Hearts
21.07.2026

Jürgen Heil (Sturm-Torschütze): „Das Ergebnis ist deutlicher, als das Spiel war. Wir wussten, dass es eine enge Partie wird. In den 15 Minuten (nach der Pause, Anm.) haben wir sie aufgefressen, das war der Unterschied. Wir sind schon teilweise eine neue Mannschaft. Wir hatten am Anfang Probleme, das Tor hat uns Sicherheit gegeben. Die Schotten sind schon eine spielstarke Mannschaft.“

Jon Gorenc Stankovic
Jon Gorenc Stankovic(Bild: GEPA)

Jon Gorenc Stankovic (Sturm-Kapitän): „Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet. Das erste Tor hat uns richtig geholfen, wir haben zu unserem Spiel gefunden. Wir haben eiskalt die Chancen genutzt. Aber wir dürfen nicht vergessen, es waren nur die ersten 90 Minuten. Der Druck war natürlich da. Man startet sofort mit 100 Prozent in die Saison, wir mussten gewinnen. Es war enorm wichtig.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
21.07.2026 23:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
148.276 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
137.933 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Abrechnung nach Finale: „Fußball 1, Verbrecher 0“
123.415 mal gelesen
Während ganz Spanien feiert, vergießt Lionel Messi (re.) nach dem WM-Finale bittere Tränen.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
939 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
596 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
576 mal kommentiert
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Mehr Champions League
Stimmen zum Spiel
„Turbo eingeschaltet, da hat das Stadion gebrannt“
Champions-League-Quali
Grazer wie entfesselt! Sturm überrollt die Hearts
Champions League
Sturm Graz kennt mögliche nächste Quali-Gegner
Champions League
Nächste Hürde: Sturm kennt ersten Quali-Gegner
Sport Tv Logo
Ohne Messi und Co.
Warum Paris SG besser und auch sympathischer wurde

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf