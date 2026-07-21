„Turbo eingeschaltet, da hat das Stadion gebrannt“

Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es ist ein Produkt einer richtig guten Mannschaftsleistung. Wir sind über das Kollektiv gekommen. Wie wir in der zweiten Halbzeit noch einmal den Turbo eingeschaltet haben und spektakuläre Minuten abgeliefert haben – da hat das Stadion gebrannt und es hat Spaß gemacht, von außen zuzuschauen. In der ersten Halbzeit sind wir nicht so ins Pressing gekommen, wie wir das wollten. Das haben wir in der Halbzeit gelöst. Dadurch sind wir in das Sturm-Spiel gekommen, wo wir am Vorderfuß waren, aktiv waren und viele Ballgewinne hatten. In Umschaltmomenten waren wir schon gnadenlos. Heute brauchen wir kein Haar in der Suppe suchen. Fakt ist, vielleicht waren wir heute keine vier Tore besser. Wir müssen uns auf Rückspiel vorbereiten, auf eine spezielle Atmosphäre. Der Gegner hat nichts mehr zu verlieren.“