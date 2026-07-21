So reagieren Festspiele auf Halleiner Hitzeproblem

Lange setzten die Temperaturen in der alten Industrie-Spielstätte auf der Pernerinsel in Hallein den Festspielgästen zu. Doch die Erlösung ist nah: Mit einer mobilen Kühlung wollen die Festspiele die Saal-Hitze bekämpfen. Ein kleines Aber gibt es bei der Sache jedoch ...
Drückende 30 Grad gepaart mit oft stundenlangem, intensivem Theater – das geht auf Dauer nicht gut. Wovon ist die Rede? Die „Krone“ hat berichtet, dass auf der Halleiner Festspielbühne auf der Pernerinsel stets kontroverses und spektakuläres Schauspiel von den Salzburger Festspielen geboten wird, aber: Die fehlende Klimaanlage setzte Gästen dort beträchtlich zu.
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