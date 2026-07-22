Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Arbeit macht frei“

Lkw fährt mit NS-Parole durch die Steiermark

Steiermark
22.07.2026 05:00
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern ...
Mit einem Spruch, der im Nationalsozialismus die Mordopfer in den Konzentrationslagern verhöhnte, fuhr der Lkw durch die Steiermark.(Bild: Krone-Collage/zVg)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Ein Lkw einer südsteirischen Transportfirma war mit Parolen beklebt, die als rechtsextremistisch eingestuft werden können und das Nazi-Regime verharmlosen. Nachdem das Fahrzeug in Graz fotografiert wurde, gab es nun eine Anzeige bei der Polizei. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ist informiert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Montagfrüh am Grazer Lendplatz: Bei der Baustelle vor einem Hotel parkt ein Lkw einer südsteirischen Spedition. Ein Passant wird dabei auf drei Schriftzüge auf dem Fahrzeug aufmerksam: „Führerhaus“ steht über dem Fahrerhaus, am rechten Seitenfenster ist „Klagt nicht, kämpft“ zu lesen, und am linken „Arbeit macht frei“. Die Fotos liegen der „Krone“ vor.

„Führerhaus“ über dem Fahrerhaus: Mindestens seit 2020 stand das Wort in Frakturschrift schon ...
„Führerhaus“ über dem Fahrerhaus: Mindestens seit 2020 stand das Wort in Frakturschrift schon auf dem Lkw(Bild: zVg, Krone KREATIV)

„Arbeit macht frei“: Dieser zynische Satz prangt auch an Eingängen verschiedener Konzentrations- und Vernichtungslager der Nationalsozialisten – etwa in Auschwitz –, in denen Hunderttausende Menschen aufgrund der NS-Rassenideologie ermordet wurden. „Der Slogan ist bekannt. Er will die Verbrechen des Nationalsozialismus verharmlosen und die Opfer verhöhnen“, erklärt Daniela Grabovac, Leiterin der steirischen Extremismus-Präventionsstelle „next“. Dadurch könnte der Tatbestand des §3g im Verbotsgesetz (Wiederbetätigung) erfüllt sein. Auch eine Verwaltungsstrafe mit bis zu 10.000 Euro Strafhöhe ist möglich. 

Zitat Icon

Die Entfernung des Slogans ist wesentlich. Sonst macht sich das Unternehmen mitschuldig.

Extremismus-Expertin Daniela Grabovac

Bild: Christian Jauschowetz

Wer hat die Slogans aufgeklebt?
Wichtig sei in so einem Fall der Vorsatz der Person, die den Schriftzug am Lkw angebracht hat, heißt es von der Grazer Staatsanwaltschaft. Die anderen beiden Parolen erfüllen nicht per se den Tatbestand nach dem Verbotsgesetz, sagt Grabovac. „Führerhaus“ ist als Anspielung nicht eindeutig, und der Spruch „Klagt nicht, kämpft“ ist historisch nicht ausschließlich dem rechtsextremen Milieu zuordenbar.

Lesen Sie auch:
Am Dienstag musste sich der Grazer vor den Geschworenen verantworten. 
Steirer verurteilt
Fußballfan stand mit Nazi-Tattoos auf der Tribüne
21.07.2026

Ob der Lkw-Fahrer selbst die Sprüche aufgeklebt hat und inwiefern die Spedition davon wusste, ist unklar. Eine Anfrage der „Krone“ blieb unbeantwortet. Jedenfalls taucht ein Foto des Lasters mit der Aufschrift „Führerhaus“ bereits im März 2020 auf der Instagram-Seite des Unternehmens auf. 

Staatsschutz wurde informiert
Nachdem der Vorfall am Montagabend bei der Polizei angezeigt wurde, laufen nun die Ermittlungen. „Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde verständigt“, heißt es von der steirischen Polizei gegenüber der „Krone“. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
22.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Von links: ÖVP-Klubchef Ernst Gödl, Vizekanzler Andreas Babler und NEOS-Mediensprecherin Henrike ...
FPÖ, Grüne unzufrieden
So baut die Regierung die Medienförderungen um
Auricelia R. wollte das Baby mit nach Hause nehmen. Dort stand ein bereits komplett ...
Brasilianerin In Haft
Pflegerin wollte Neugeborenes aus Spital entführen
Der deutsche Bahnmitarbeiter, der am Freitagabend aus einem fahrenden Zug gestürzt ist, kämpft ...
Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz außer Lebensgefahr
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
149.031 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
138.387 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Abrechnung nach Finale: „Fußball 1, Verbrecher 0“
123.595 mal gelesen
Während ganz Spanien feiert, vergießt Lionel Messi (re.) nach dem WM-Finale bittere Tränen.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
939 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Innenpolitik
„Kenne ihn anders“: Ludwig stärkt Ruck den Rücken
596 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, re.) rechnet nicht mit einem Rückzug des Wiener ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
576 mal kommentiert
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf