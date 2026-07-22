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„Alles Marille!“

Gewinnen Sie tolle Preise zum Kremser Marillenfest

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22.07.2026 05:08
(Bild: Gregor Semrad)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

1996 begann es mit einem eintägigen Fest – heute zählt es zu den größten Genuss- und Brauchtumsfesten im ganzen Land mit rund 250.000 Gästen jährlich. Die Rede ist von „Alles Marille!“, dass drei Wochen lang in der Kremser Altstadt stattfindet. Anlässlich des Festes verlost die „Krone“ 5 großartige Packages. 

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Der feierliche Auftakt fand bereits am 9. Juli statt, wo zur Eröffnung viel Prominenz war darunter Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Von Mittwoch bis Sonntag verwandelt sich die Altstadt in ein „marilliges“ Festgelände: Zahlreiche Marillenstände und regionale Spezialitäten bieten jede Menge Genuss. Unterhaltung versprechen Volkstanz, Live-Musik und ein Glücksrad.

(Bild: Jürgen Übl)
(Bild: Stadtmarketing Krems)

Ein besonderes Highlight gibt es auch jeden Samstag, denn dann wird der längste Marillenkuchen mit über 20 Metern Länge angeschnitten! Mehr als 200 Geschäfte, Lokale und Stände tauchen die Stadt in ein kräftiges Orange und laden mit speziellen Angeboten zum Flanieren, Verkosten und Einkaufen ein. Das Programm und alle weiteren Informationen finden Sie unter www.alles-marille.at

(Bild: Gregor Semrad)

Mitmachen und gewinnen
Anlässlich des großen „marilligen“ Festes in der Kremser Altstadt verlost die „Krone“ insgesamt 5 Übernachtungspakete für jeweils zwei Personen:

Zusätzlich warten auf die jeweiligen Gewinner auch noch folgende Preise zusätzlich: 

  • 1x2 Wachauer Gulasch in der Schwarzen Kuchl
  • 1x2 Fahrt mit der Wachaubahn
  • 1x2 Eintritt für das Wein Erlebnis der Winzer Krems
  • 1x2 Eintritt für die Kunstmeile Krems
  • 1x2 Eintritt für das Stift Göttweig inkl. Audio-Guide
  • 1x2 Eintritt für eine Führung und Verkostung in Lillis Marillengarten
  • 1x2 Fahrt für eine große Wachau Schiffahrt (Krems-Melk-Krems)
  • 1x2 Eintritt für das Kino im Kesselhaus

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 31. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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