Gewinnen Sie tolle Preise zum Kremser Marillenfest

Ein besonderes Highlight gibt es auch jeden Samstag, denn dann wird der längste Marillenkuchen mit über 20 Metern Länge angeschnitten! Mehr als 200 Geschäfte, Lokale und Stände tauchen die Stadt in ein kräftiges Orange und laden mit speziellen Angeboten zum Flanieren, Verkosten und Einkaufen ein. Das Programm und alle weiteren Informationen finden Sie unter www.alles-marille.at.