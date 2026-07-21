ÖSV-Athlet: „Möchte keine Schmerzen mehr haben!“

Im vergangenen Dezember gab Ski-Speedspezialist Max Franz sein Weltcup-Comeback. Im Frühjahr flog er aus dem ÖSV-Kader und musste sich erneut einer Operation unterziehen. Ob er nochmals auf die Rennstrecke zurückkehrt, ist unklar.
Mehr als drei Jahre hat Speedspezialist Max Franz auf sein Comeback hingearbeitet. 2022 hatte er sich bei einem Trainingssturz in Copper Mountain (USA) Frakturen in beiden Beinen zugezogen, im Dezember des Vorjahres durfte er bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden sein Comeback geben. Dabei schied er aber aus. „Die Bedingungen waren gut, ich war super drauf. Aber es ist saublöd gelaufen. Dass ich nicht ins Ziel gekommen bin, ärgert mich sehr. Es wurmt mich auch jetzt noch immer“, seufzt Franz.
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