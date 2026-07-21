„Godzilla vs. Kong“-Star Kaylee Hottle (18) tot

Ihren ersten Filmauftritt hatte Hottle 2021 in dem Actionfilm „Godzilla vs. Kong“, in dem der Riesenaffe King Kong und die mutierte Echse Godzilla aufeinandertreffen. An der Seite von Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown und Rebecca Hall spielte der Teenager die gehörlose Adoptivtochter Jia der Wissenschafterin Dr. Ilene Andrews (Hall). Hottle wirkte auch 2024 in der Fortsetzung „Godzilla x Kong: The New Empire“ mit.