Elektroauto schleift eigenen Motor hinter sich her

BYD hatte zuvor bereits gewarnt

Nur wenige Tage vor dem Vorfall hatte BYD seine Kunden ausdrücklich davor gewarnt, die Wasserdichtigkeit der Fahrzeuge falsch zu verstehen. Zwar erfüllen die Blade-Batterien die Schutzklassen IP67 beziehungsweise IP68 und sind damit gegen eindringendes Wasser abgesichert. Das bedeute jedoch nicht, dass man bedenkenlos durch tiefe Überflutungen fahren könne. Unter der Wasseroberfläche verborgene Bordsteine, Steine oder offene Kanaldeckel könnten massive Schäden am Unterboden verursachen – selbst wenn Batterie und Hochvoltsystem unbeschädigt bleiben. Genau dieses Szenario sieht BYD nun als Ursache des Vorfalls.