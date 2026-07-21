Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bezieht volles Gehalt

Seit 2009 „krank“: Lehrerin klagt gegen Ruhestand

Ausland
21.07.2026 21:48
Eine deutsche Lehrerin (62) ist seit 17 Jahren krankgeschrieben. Ihr Arbeitgeber will sie in den ...
Eine deutsche Lehrerin (62) ist seit 17 Jahren krankgeschrieben. Ihr Arbeitgeber will sie in den Ruhestand versetzen, doch die Beamtin wehrt sich. (Symbolbild)(Bild: AustrianImages.com)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Dieser Fall sorgt deutschlandweit für Aufsehen: Eine Lehrerin aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen ist seit 17 Jahren krankgeschrieben, bezieht aber weiterhin ihr volles Gehalt. Jetzt soll die 62-Jährige in den Ruhestand versetzt werden, doch dagegen hat die Beamtin bereits Klage eingereicht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Fall der Lehrerin aus Duisburg, die zwischen 2003 und 2009 an einem Berufskolleg in Wesel tätig war, hatte im vergangenen Jahr Schlagzeilen gemacht. Die Pädagogin hatte seit 2009 nicht mehr unterrichtet. Immer wieder ließ sie sich krankschreiben, ohne dass das Bundesland eingriff und eine amtsärztliche Untersuchung einforderte. Gegen die Lehrerin und einen Mitarbeiter der zuständigen Bezirksregierung Düsseldorf wurden deshalb ein Disziplinarverfahren eingeleitet. 

Versetzung in Ruhestand Ende Mai angeordnet
Inzwischen wurde die Frau nach Angaben des Gerichtssprechers amtsärztlich untersucht, Ende Mai ordnete die Bezirksregierung ihre Versetzung in den Ruhestand an. Damit würde sie eine Pension bekommen, allerdings mit einem Verlust von etwa 1500 bis 2000 Euro brutto pro Monat. Derzeit liegt ihr Gehalt laut Besoldungstabelle zwischen 5051 und 6174 Euro im Monat.

Bis zur Entscheidung erhält Lehrerin weiterhin volles Gehalt
Doch dagegen wehrt sich die Lehrerin nun rechtlich: Wie das Verwaltungsgericht in Düsseldorf gegenüber dem „Spiegel“ bestätigt, hat sie Klage eingereicht. Die Bezirksregierung müsse jetzt ihrerseits Akten vorlegen und zu der Klage Stellung nehmen. Bis hier eine Entscheidung fällt, werden vermutlich viele weitere Wochen vergehen. Bis dahin erhält die Beamtin weiter ihre vollen Bezüge.

Während Krankschreibung als Heilpraktikerin gearbeitet?
Parallel läuft bei der Staatsanwaltschaft Duisburg ein Betrugsverfahren gegen die Frau. Bis heute steht nämlich der Verdacht im Raum, dass die Lehrerin während der Zeit ihrer Krankschreibung als Heilpraktikerin arbeitete und ihre Dienstunfähigkeit nur vorgetäuscht habe. Im Jahr 2012 gewann sie zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin sogar einen Gründerpreis.

Lesen Sie auch:
16 Jahre lang war eine Lehrerin in Deutschland krankgeschrieben. Nebenbei arbeitete sie als ...
Volles Gehalt bezogen
16 Jahre krankgeschrieben: Nun Razzia bei Lehrerin
28.03.2026
16 Jahre Krankenstand
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
24.08.2025
Bei vollem Gehalt
NRW: Lehrerin seit 16 Jahren im Krankenstand
22.08.2025

Im März rückte die Staatsanwaltschaft Duisburg zu einer Hausdurchsuchung an. Dabei sei „potenziell beweiserhebliches Material“ gefunden worden. Außerdem seien elektronische Datenträger sichergestellt worden. Die Auswertung dauere noch an, teilt der zuständige Staatsanwalt gegenüber dem „Spiegel“ mit. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
21.07.2026 21:48
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Nordrhein-WestfalenDuisburgDüsseldorf
Gehalt
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf