Profi-Fahrraddieb stahl am liebsten am LKH-Gelände

„Auch andere kommen, um zu stehlen“

In Salzburg sei er nie gewesen, „nur auf der Durchreise.“ Wie er sich dann erklären kann, dass die Tracker von den in der Mozartstadt gestohlenen Fahrräder genau in seinem Heimatort in Polen auftauchten, will Richter Andreas Rom von dem Angeklagten wissen. Antwort: „Es kommen auch noch andere zum Stehlen. Nicht nur ich.“ Wer das ist, wisse er natürlich nicht.