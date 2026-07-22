Profi-Fahrraddieb stahl am liebsten am LKH-Gelände

Mit seinem Fahndungsfoto nach dem Diebstahl eines E-Bikes am Gelände des LKH Graz erlangte ein Pole internationale Bekanntheit. Wiedererkannt haben ihn nämlich Polizisten aus Leipzig, wo der 51-Jährige eine Latte an Vorstrafen hat. Nun wurde er in Graz verurteilt.
Der Diebstahl von zehn hochwertigen Fahrrädern – acht am Gelände des LKH Graz, zwei am Areal des LKH Salzburg – mit einer Schadenssumme von über 32.000 Euro wird dem Polen vorgeworfen. Zu den Taten in Graz ist der 51-Jährige geständig, auch wenn er sich auf den Bildern der Überwachungskamera nicht ganz eindeutig wiedererkennt. „Ich habe keine Brille mit!“
„Auch andere kommen, um zu stehlen“
In Salzburg sei er nie gewesen, „nur auf der Durchreise.“ Wie er sich dann erklären kann, dass die Tracker von den in der Mozartstadt gestohlenen Fahrräder genau in seinem Heimatort in Polen auftauchten, will Richter Andreas Rom von dem Angeklagten wissen. Antwort: „Es kommen auch noch andere zum Stehlen. Nicht nur ich.“ Wer das ist, wisse er natürlich nicht.
Wenn Sie das nicht als Spital erkannt haben, dann brauchen Sie wirklich eine Brille.
Richter Andreas Rom
Bild: Sepp Pail
Um wie viel er das Diebesgut weiterverkauft hat, daran kann er sich zuerst auch nicht erinnern. Zu viele gestohlene Räder pflastern seinen Weg. Allein bei seiner letzten Verurteilung in Deutschland waren es 34 Stück. Nach kurzer Ermunterung durch Verteidiger Andreas Kleinbichler fällt ihm dann aber doch noch ein, dass es je nach Qualität doch um die 600 Euro pro Fahrrad waren.
„Dort waren viele Räder“
„Warum immer am Areal von einem Spital?“, fragt der Richter. „Das war Zufall. Ich wusste nicht, dass es sich um ein Spital handelt. Dort waren einfach viele Räder“, meint der Pole. Rom: „Wenn Sie das nicht als Spital erkannt haben, dann brauchen Sie wirklich eine Brille!“
Der 51-Jährige, der allein in Deutschland zwölf Vorstrafen aufweist, wird schließlich für die Diebstähle in Graz zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Für Salzburg wird er im Zweifel freigesprochen. Er nimmt das Urteil sofort an.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.