Über erfüllte Träume und klare Beziehungs-No-Gos

Isabell Pannagl ist ein echtes Multitalent – ob als Kabarettistin, als Schauspielerin oder auch als Moderatorin. Beim Heurigen haben wir sie zu einem flotten Wordrap getroffen: Dabei verrät sie, welchen Berufswunsch sie als Kind hatte, mit welchen Vorurteilen sie zu kämpfen hat und was für sie in einer Beziehung ein klares No-Go ist.