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„Krone“-Kommentar

Stinkige Sümpfe und ein möglicher Befreiungsschlag

Innenpolitik
22.07.2026 05:00
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
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Von Klaus Herrmann
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Es war einmal ein österreichischer Bundespräsident, der mit einem Appell zum Kampf gegen Korruption in die Geschichte einging. Bei einer Messeeröffnung sagte Rudolf Kirchschläger eindringlich: „Beginnen wir überall mit dem Trockenlegen der Sümpfe und nehmen wir auch gleich die sauren Wiesen dazu!“

46 Jahre ist das her, die „sauren Wiesen“ überdauern Kirchschlägers Tod nun bereits 26 Jahre – vor allem dort, wo die Politik ihre Hände im Spiel hat.

Besonders stinkig sind die Sümpfe, die sich um den Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Ruck auftun. Die bekannt gewordenen Sprüche des mächtigen ÖVP-Mannes offenbaren ein Politik- und Machtverständnis der übelsten Art.

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Unterdessen wird immer lauter über andere Mauscheleien geflüstert. Es geht um Postenbesetzungen bei der staatlichen Beteiligungs-Holding ÖBAG und weiterhin um den ORF.

Aber hat da nicht der offenbar im politischen Kämmerlein ermauschelte künftige Generaldirektor Clemens Pig für die Bestellung „seiner“ Direktoren volle Objektivität angekündigt?

Das wäre für Pig die Chance zum Befreiungsschlag, um die Hypothek loszuwerden, er sei eine Marionette von Kanzler Stocker und Vize Babler. Insider berichten, es laufe jedoch alles „wie gewohnt“ – in politischer Absprache.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet heute in Bregenz und am Sonntag in Salzburg die Festspiele – er sollte seinen Blick, seine Worte auf die aktuellen Sümpfe und sauren Wiesen richten.

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