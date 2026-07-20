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Messi vergießt Tränen

Abrechnung nach Finale: „Fußball 1, Verbrecher 0“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.07.2026 06:16
Während ganz Spanien feiert, vergießt Lionel Messi (re.) nach dem WM-Finale bittere Tränen.
Während ganz Spanien feiert, vergießt Lionel Messi (re.) nach dem WM-Finale bittere Tränen.(Bild: Krone-Collage/AP/Adam Hunger, AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem enttäuschenden Auftritt im WM-Finale rechnet die internationale Presse mit Lionel Messi und Co. knallhart ab. „Fußballer 1, Verbrecher 0“, titelt etwa die britische Tageszeitung „The Telegraph“. Lobeshymnen gab es hingegen für die Spanier, die sich den zweiten Titel in ihrer Geschichte sichern konnten.

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Spanien war lange Zeit klar überlegen – dennoch ging es am Sonntag in East Rutherford bei New York in die Verlängerung. In dieser avancierte „Joker“ Ferran Torres mit seinem Treffer zum 1:0 in der 106. Minute zum großen Helden. Nach 2010 kürte sich Spanien zum zweiten Mal zum Weltmeister.

Ferran Torres ließ Spanien jubeln.
Ferran Torres ließ Spanien jubeln.(Bild: AP/Julio Cortez)

Argentinien zeigte hingegen eine schwache Vorstellung und verpasste die angepeilte Titelverteidigung. Kein Wunder, dass die internationale Presse mit Superstar Lionel Messi und dessen Teamkollegen hart ins Gericht geht. Hier ein Überblick:

Spanien
„Mundo Deportivo“: „Ja, es war das entscheidende Spiel ihres Lebens. Ein Spiel, das die Geschichte eines Landes und einer Generation für immer verändern wird. Spanien muss das Jahr 2010 nun nicht mehr als einmalige Erinnerung betrachten. Die Nationalmannschaft unter Luis de la Fuente schrieb im MetLife Stadium ihr eigenes Kapitel in die Geschichte ein und holte sich gegen die argentinische Mannschaft um Leo Messi den zweiten Weltmeistertitel ihrer Geschichte.“

„Sport“: „Spanien holt sich seinen zweiten Stern dank eines Biss des ‘Hais‘!“

„Marca“: „Wieder Könige der Welt. In die Ruhmeshalle der Helden rückt Ferran Torres ein, der ein monumentales Tor erzielte.“

„As“: „Wie beim ersten Mal. Ein Tor von Ferran Torres in der 106. Minute besiegelt den zweiten Weltmeistertitel in der Geschichte Spaniens. „La Roja“ schoss 20 Mal aufs Tor, Argentinien nur zweimal.“

„El Mundo“: „Spanien beendet Messis Weltmeisterschafts-Ära.“

Argentinien
„La Nación“: „Das Ende eines Traums.“

„La Capital“: „Argentinien gab alles bis zum letzten Tropfen Blut, bis zum letzten Funken Mut und bis zum letzten Rest des Fußballs, der ihm noch blieb, und unterlag mit dem knappsten Ergebnis in der Verlängerung und mit nur zehn Spielern gegen eine spanische Mannschaft, die zwar deutlich überlegen war, der es aber an Mut fehlte, das Spiel schon früher zu entscheiden. Den Jungs von Lionel Scaloni ist nichts vorzuwerfen – sie haben eine phänomenale Weltmeisterschaft gespielt, mit epischen Siegen, mit der Liebe des gesamten argentinischen Volkes, und sie haben das Turnier mit hocherhobenem Kopf beendet.“

„Olé“: „Argentinien gab alles und ging mit erhobenem Kopf unter: Spanien ist verdienter Weltmeister 2026.“

„Clarín“: „Danke, Leo! Messi verabschiedet sich von der WM mit seinem dritten Finale und einem unvergesslichen Turnier. Der argentinische Kapitän sitzt auf dem Rasen, resigniert, aber sicherlich stolz darauf, bei seiner letzten Weltmeisterschaft erneut ein Endspiel bestritten zu haben.“

„Diario Popular“: „Argentinien hat die Seele gegeben, aber Spanien war besser und ist Weltmeister.“

„Buenos Aires Herald“: „Es war ein zähes Spiel für die Albiceleste, die vom Anpfiff an Mühe hatten, das Spiel in den Griff zu bekommen. Spanien hatte den Großteil des Ballbesitzes, während Argentinien nur sporadische Konter zustande brachte und keinen einzigen Torschuss verzeichnen konnte.“

Große Enttäuschung auch bei Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni
Große Enttäuschung auch bei Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

England
„Daily Mail“: „Ein gebrochenes Herz für Lionel Messi, nachdem sein Team die Krone verliert.“

„Sun“: „Ein Märchen in New York. Ferran Torres‘ Treffer in der Nachspielzeit bricht die Herzen von Messi und Co. nach der dummen Roten Karte von Fernandez. Danke an die Götter des Fußballs. Danke an Ferran Torres und Spanien. Danke und gute Nacht an die Rabauken aus Buenos Aires. Argentinien musste schließlich dafür bezahlen, dass es versucht hatte, ein Fußballspiel in eine Straßenschlägerei zu verwandeln.“

„Guardian“: „Ein dominantes Spanien gewinnt die WM, nachdem ein Tor in der Verlängerung die zehn Argentinier entthront.“

„Telegraph“: „Spanien gewinnt die WM in einem Triumph des Fußballs über Argentiniens Verbrechen. Es brauchte die Verlängerung, aber Gott sei Dank hat sich der Sport durchgesetzt. Spanien ist Weltmeister und der Fußball ist dadurch besser. Messi und Argentinien haben nichts verdient, denn sie haben nichts geleistet und waren die ersten WM-Finalisten, die in der regulären Spielzeit nicht einmal einen Torschuss hatten. Nichts als Foul, Foul und noch mehr Foul. Das war hässlicher, deprimierender Anti-Fußball. Und der hat bekommen, was er verdient.“

Frankreich
„L‘Équipe“: „Die neuen Könige. Spanien dominiert eine argentinische Mannschaft, die ihren ersten Torschuss erst in der 117. Minute abgibt. Zwei Jahre nach dem EM-Titel bestätigt La Roja ihren Status als beste Mannschaft der Welt. Spanien dominierte eine enttäuschende und abgehackte Partie gegen eine kaum wiederzuerkennende, völlig harmlose argentinische Mannschaft.“

„Le Parisien“: „Die Welt liegt ihnen zu Füßen. Diese Spanier, die den Ball so geschickt laufen lassen, dass ihre Gegner fast verrückt werden, halten den WM-Pokal in den Händen. Spanien holt sich 16 Jahre nach 2010 erneut einen Weltmeistertitel, den zweiten in seiner Geschichte.“

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USA
„The Athletic“: „Der eingewechselte Ferran Torres war der Held. Er brach mit seinem Tor Argentinien das Herz und verhinderte, dass Lionel Messi und seine Mannschaft zwei Weltmeisterschaften in Folge gewannen. Der 39-jährige Messi machte sein unauffälligstes Spiel des Turniers, mit nur einer einzigen Ballberührung in den ersten 15 Minuten – und die erfolgte beim Anstoß. Der abgehackte Spielverlauf wurde durch die 27-minütige Halbzeit mit Show noch verstärkt.“

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