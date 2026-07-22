Die Suche nach dem Todeslenker läuft weiter

Am vergangenen Wochenende starb ein 26-Jähriger in Sankt Lorenz am Mondsee (Oberösterreich), weil er einem Autofahrer ausweichen musste, der aus einer Parkbucht gefahren war. Nach dem Verursacher des tödlichen Unfalls wird weiter gefunden, denn er fuhr davon, ohne anzuhalten.
„Lenker ließ sterbenden Biker einfach liegen“, titelte die „Krone“ am vergangenen Wochenende – und sorgte mit dem Artikel für zahlreiche Reaktionen. Allein in sozialen Medien wurde der Post mehr als 1000-mal kommentiert und erreichte knapp 1,5 Millionen Aufrufe. Durch die Bank war die Anteilnahme riesig und das Unverständnis, dass der Unfallverursacher davonfuhr, enorm.
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