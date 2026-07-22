Die Suche nach dem Todeslenker läuft weiter

„Lenker ließ sterbenden Biker einfach liegen“, titelte die „Krone“ am vergangenen Wochenende – und sorgte mit dem Artikel für zahlreiche Reaktionen. Allein in sozialen Medien wurde der Post mehr als 1000-mal kommentiert und erreichte knapp 1,5 Millionen Aufrufe. Durch die Bank war die Anteilnahme riesig und das Unverständnis, dass der Unfallverursacher davonfuhr, enorm.