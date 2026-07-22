„Gold“-Verbot für Prunkbau von Safterl-Milliardär

Mit Geld kann man alles kaufen? Dass das eben nicht immer zutrifft, muss Capri-Sonne-Milliardär Hans-Peter Wild gerade am eigenen Leib erfahren. Der Festspiel-Mäzen spendete 12 Millionen Euro für das neue Festspielzentrum. Goldglänzend hätten die Fassade und die meterhohen Drehtüren des monumentalen Bauwerks hinter der Pferdeschwemme erstrahlen sollen.