„Gold“-Verbot für Prunkbau von Safterl-Milliardär

In Goldfarben hätte der neue Festspiel-Prunkbau im Herzen der Mozartstadt erstrahlen sollen. Doch die Behörden schritten in das von Mäzen und Multimilliardär Hans-Peter Wild finanzierte Bauprojekt ein. Nun muss das Gebäude optisch starke Einschnitte hinnehmen.
Mit Geld kann man alles kaufen? Dass das eben nicht immer zutrifft, muss Capri-Sonne-Milliardär Hans-Peter Wild gerade am eigenen Leib erfahren. Der Festspiel-Mäzen spendete 12 Millionen Euro für das neue Festspielzentrum. Goldglänzend hätten die Fassade und die meterhohen Drehtüren des monumentalen Bauwerks hinter der Pferdeschwemme erstrahlen sollen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.