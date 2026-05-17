„Gibt wenige Ärzte, die sagen: Esst mehr Fleisch!“

Das Echo war groß, als Biobauer Simon Vetter aus Lustenau mit Neuigkeiten aufhorchen ließ. Geradezu sensationell war die Meldung, dass es nun gelungen sei, einen Salat heranzuzüchten, der nicht weniger als 30 Prozent Proteingehalt aufweist – ein absoluter Knaller, der jetzt, während des aktuellen Protein-Hypes, wie gerufen kam. Leider stellte sich schließlich heraus: Die Sache war ein gelungener Aprilscherz. „Aber andere Gemüsesorten weisen durchaus einen stolzen Proteinwert auf – und die sind bei uns auch erhältlich.“ Edamame zum Beispiel: Sojabohnen, die Japaner gerne gegart und gesalzen als Snack vernaschen. Die grünen Bohnen machen sich aber auch gut in Salaten oder als Zutat bei einer pikanten Röstpfanne mit Tofu, Tempeh – oder auch mit Fleisch und Fisch.