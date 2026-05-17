Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zum Bundesliga Finale auf einen Blick
Zum Special
Tabelle Spielplan
Sport Tv Logo

Kreis schließt sich

Neuer Trainer, Stürmer weg? Das läuft in Hartberg

Fußball National
17.05.2026 11:06
Die Fans in Hartberg können sich auf Veränderungen einstellen.
Die Fans in Hartberg können sich auf Veränderungen einstellen.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Noch bevor der TSV Hartberg am Sonntagnachmittag die Bundesliga-Saison in Salzburg beschließt, brodelt die Gerüchteküche abseits des grünen Rasens. Nun könnte eine wichtige Entscheidung gefallen sein. 

0 Kommentare

Einen Versuch haben die Hartberger noch! Zum Abschluss eines starken Bundesliga-Jahres, garniert mit dem Einzug in die Top-Sechs, will der TSV erstmals gegen Salzburg gewinnen. Die Chancen stehen gut. Einerseits stehen sich die Bullen heuer teils selbst im Weg, andererseits waren die Oststeirer beim 1:2 im Herbst im Heim-Exil in der Südstadt schon die bessere Mannschaft. Und im März folgte mit dem 0:0 der erste Punktgewinn in Salzburg. Es wäre an der Zeit, den alten Fluch zu brechen.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
17.05.2026 11:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
261.295 mal gelesen
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
187.867 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Wien
Kirchen-Affäre: Dompfarrer Fabers langer Abschied
154.886 mal gelesen
Krone Plus Logo
Wiens neuer Erzbischof Josef Grünwidl führt diskrete Gespräche auch über den kirchlichen ...
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1817 mal kommentiert
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
1004 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
978 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Mehr Fußball National
Aus Schadenfreude
LASK-Fans zünden Feuerwerk bei Blau-Weiß-Abstieg
Sport Tv Logo
Kreis schließt sich
Neuer Trainer, Stürmer weg? Das läuft in Hartberg
Emotionale Szenen
ÖFB-Legionär Trimmel zeigt Schiri die Rote Karte
Wo es Überangebot gibt
Rangnick nominiert WM-Kader – einige Fragen offen
Rapid braucht Sieg
Nur Ticket nach Europa sorgt für etwas Klarheit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf