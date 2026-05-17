Neuer Trainer, Stürmer weg? Das läuft in Hartberg

Einen Versuch haben die Hartberger noch! Zum Abschluss eines starken Bundesliga-Jahres, garniert mit dem Einzug in die Top-Sechs, will der TSV erstmals gegen Salzburg gewinnen. Die Chancen stehen gut. Einerseits stehen sich die Bullen heuer teils selbst im Weg, andererseits waren die Oststeirer beim 1:2 im Herbst im Heim-Exil in der Südstadt schon die bessere Mannschaft. Und im März folgte mit dem 0:0 der erste Punktgewinn in Salzburg. Es wäre an der Zeit, den alten Fluch zu brechen.