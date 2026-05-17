Kein Abschiedsspiel für Duo von Red Bull Salzburg

Alajbegovic steht in der Startelf

Laut Klubangaben fehlt Gadou, der zum BVB gehen wird, aufgrund einer leichten Fußblessur. Schuster, der sich wie berichtet dem FC Brentford anschließt, habe Probleme mit dem Hüftbeuger. Beide wurden aber kurz vor dem Anpfiff von den Bossen Marcus Mann und Stephan Reiter verabschiedet. Der dritte Fixabgang Kerim Alajbegovic steht hingegen in der Startelf. Der 18-Jährige geht bekanntlich zu Bayer Leverkusen. Insgesamt nimmt Salzburg durch den Verkauf dieses Trios rund 50 Millionen Euro ein.