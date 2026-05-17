Kein Abschiedsspiel für Duo von Red Bull Salzburg

Im letzten Saisonspiel in der österreichischen Bundesliga will Red Bull Salzburg den dritten Tabellenplatz fixieren. Zwei Spieler, die den Verein für eine Mega-Ablöse verlassen werden, kommen dabei nicht mehr zum Einsatz.
Der FC Red Bull Salzburg muss am letzten Spieltag der Saison noch einmal richtig liefern. Das große Ziel des Klubs ist das Erreichen des dritten Tabellenplatzes wie Rechtsverteidiger Stefan Lainer und Trainer Daniel Beichler bei der abschließenden Pressekonferenz erklärten. Der Steirer muss im letzten Heimspiel der Saison aber auf einige Akteure verzichten.
Mittelfeldspieler Kjaergaard muss passen
Dazu zählt etwa Kapitän Mads Bidstrup (Wade) sowie die Langzeitverletzten Takumu Kawamura (Knie), Justin Omoregie (Schulter) und Oliver Lukic (Rücken). Kurzfristig kam aber noch ein Trio dazu. Maurits Kjaergaard laboriert an einer Knöchelverletzung, die er sich beim 1:2 beim LASK vergangenen Sonntag zugezogen hat. Und auch die beiden Millionen-Abgänge der Bullen, Jannik Schuster und Joane Gadou, werden kein Abschiedsspiel in Salzburg bekommen.
Alajbegovic steht in der Startelf
Laut Klubangaben fehlt Gadou, der zum BVB gehen wird, aufgrund einer leichten Fußblessur. Schuster, der sich wie berichtet dem FC Brentford anschließt, habe Probleme mit dem Hüftbeuger. Beide wurden aber kurz vor dem Anpfiff von den Bossen Marcus Mann und Stephan Reiter verabschiedet. Der dritte Fixabgang Kerim Alajbegovic steht hingegen in der Startelf. Der 18-Jährige geht bekanntlich zu Bayer Leverkusen. Insgesamt nimmt Salzburg durch den Verkauf dieses Trios rund 50 Millionen Euro ein.
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