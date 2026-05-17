Nach Kreuzfahrt
Hantavirus: Auch kanadischer Passagier positiv
Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius ist nun auch ein von dem Schiff evakuierter Passagier in Kanada positiv getestet worden.
Es handle sich um einen von vier kanadischen Passagieren, die an Bord der Hondius mitgereist waren, teilte das kanadische Gesundheitsministerium am Samstag mit. Der Erkrankte befindet sich den Angaben zufolge im Bundesstaat British Columbia in Quarantäne. Der Patient und dessen Lebensgefährte seien mit milden Krankheitssymptomen zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden. In Frankreich und den Niederlanden hatte es allerdings vor wenigen Tagen eine erste Entwarnung gegeben: Alle untersuchten Kontaktpersonen wurden negativ getestet.
Einziger Stamm, der von Mensch zu Mensch übertragbar ist
Der Hantavirus-Ausbruch auf der Hondius hatte sich während einer Kreuzfahrt von Argentinien zu den Kapverden ereignet. Es handelte sich um das Andesvirus, den einzigen Hantavirusstamm, der nachweislich von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Mehr als 120 Passagiere und Besatzungsmitglieder verließen vor rund einer Woche das Kreuzfahrtschiff und traten von Teneriffa aus mit Sondermaschinen die Heimreise an. Wegen der langen Inkubationszeit und des potenziell tödlichen Verlaufs der Infektion werden die von der Hondius geholten Menschen weiter medizinisch überwacht.
Patient Null bei Vogelbeobachtung infiziert?
Die WHO geht davon aus, dass sich ein Passagier aus den Niederlanden in Südamerika an Land infiziert hatte, bevor er in Argentinien an Bord ging. Erste Erkenntnisse zu seinen Aktivitäten weisen laut der WHO darauf hin, dass er vor der Kreuzfahrt möglicherweise bei Vogelbeobachtungen im Süden Südamerikas mit Nagetieren in Kontakt gekommen war. Gen-Analysen haben den Angaben zufolge ergeben, dass die weiteren Infektionen wohl von Mensch zu Mensch passierten. Der Niederländer und seine Frau sind verstorben.
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