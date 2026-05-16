Tiroler verlor auf Fake-Investment-Seite Vermögen

Eine vermeintliche Investment-Seite wurde einem Tiroler (69) aus dem Bezirk Innsbruck-Land zum Verhängnis. Ein angeblicher Mitarbeiter der Seite trat mit ihm in Kontakt, das Opfer überwies Geld auf ausländische Konten. Der Schaden ist enorm.
Bereits Mitte Februar wurde der 69-Jährige im Internet auf eine angebliche Investment-Seite aufmerksam. Bislang unbekannte Täter, die sich als Mitarbeiter einer Investmentfirma ausgegeben hatten, nahmen Kontakt mit ihrem Opfer auf.
Per Mail und via Messengerdiensten wurde der 69-Jährige dazu überredet, von Februar bis April mehrere Überweisungen auf verschiedene ausländische Konten zu tätigen. Ihm entstand dabei ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
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