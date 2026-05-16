„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer

Ins selbe Horn stößt Onlineriese Zalando. Die geplante nationale Paketsteuer sei „kontraproduktiv“. Ein Sprecher zur „Krone“: „Sie würde schlicht die Falschen treffen: Österreichische und europäische Anbieter würden zur Kasse gebeten, obwohl sie sich an geltendes Recht halten und in Europa zur Wertschöpfung beitragen. Dazu müssen wir damit rechnen, dass nichteuropäische Anbieter sich der Steuer entziehen, was den Ertrag massiv verringert.“ Das richtet sich vor allem gegen Temu und Shein.