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Rekord ausgebaut

„Everest Man“ zum 32. Mal am welthöchsten Berg

Ausland
17.05.2026 13:09
Kein Mensch war öfter am Mount Everest als Kami Rita Sherpa.
Kein Mensch war öfter am Mount Everest als Kami Rita Sherpa.(Bild: AFP/PRAKASH MATHEMA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der „Everest Man“ Kami Rita Sherpa (56) hat seinen eigenen Rekord ausgebaut und am Sonntag den höchsten Berg der Welt zum bereits 32. Mal erklommen. Wie das nepalesische Tourismusministerium weiter mitteilte, hat auch die Rekordhalterin bei den Frauen, Lhakpa Sherpa, ihre Bestmarke ausgebaut. Sie hat den 8849 Meter hohen Mount Everest nun zum elften Mal bezwungen.

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„Das ist ein weiterer Meilenstein in der Bergsteiger-Geschichte Nepals“, sagte ein Sprecher des Tourismusministeriums. Die Rekorde seien auch gut für andere Bergsteiger: „Indem sie durch einen gesunden Wettbewerb am Everest Rekorde brechen, helfen sie, das Bergsteigen sicherer, würdevoller und besser gemanagt zu machen.“

Kami Rita Sherpa hatte den Mount Everest 1994 zum ersten Mal bestiegen. Seitdem hat er andere Bergsteiger fast jedes Jahr auf die Spitze des Berges geführt. Die als „Mountain Queen“ (Berg-Königin) bekannte Lhakpa Sherpa hatte den Mount Everest im Jahr 2000 erstmals bestiegen.

Fast 500 Genehmigungen für Mount Everest in diesem Jahr
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