Salzburg gegen Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE

Salzburg will zumindest Rang drei halten und das ramponierte Sieger-Image noch etwas aufpolieren. „Wir sind Wettkämpfer, wollen das Maximale rausholen, dementsprechend erwarte ich, dass wir alles raushauen“, meinte Trainer Daniel Beichler. Die Platzierung sei „wichtig, weil es ein Unterschied ist, ob du die Möglichkeit hast, Europa League oder nur Conference League zu spielen“. Stefan Lainer pflichtete bei: „Als Dritter hast du andere Voraussetzungen für nächste Saison, es ist für die Außendarstellung besser und auch für das Gefühl, dass wir nicht noch nach hinten abrutschen“, sagte der Verteidiger.