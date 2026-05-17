Schwarz gestrichen! Neue Farben für die Stadt-VP

Bis auf die Grünen hat bisher noch keine Partei ihren Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl in Klagenfurt bekanntgegeben. Für die VP will Julian Geier antreten. Aus Frust über die Koalition mit der Bundespartei bricht er mit Schwarz: Die neuen Farben der Stadtpartei sind Dunkelblau und Limettengrün.
In den nächsten drei Wochen beginnt bei der VP-Stadtpartei eine große Plakat-Werbekampagne mit Julian Geier. Der 31-Jährige bricht dabei mit der traditionellen Farbe Schwarz der Bundespartei. Er hat für Klagenfurt die Farben Dunkelblau und Limettengrün ausgewählt. Das Farbenspiel kennt man noch von Sebastian Kurz, der 2019 bei der Nationalratswahl als Türkiser in der Stadt Klagenfurt 31,8 Prozent schaffte und damit Spitzenreiter war.
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