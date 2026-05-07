Bei echter Stadionatmosphäre die WM-Spiele erleben

„Krone“-Team in Nordamerika vor Ort

Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“, zeigt sich begeistert: „Österreich ist erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer Fußball-WM mit dabei. Im Gegensatz dazu war und ist die ,Krone‘ nicht nur bei jeder Fußball-WM dabei, sondern stets mittendrin. Das wird auch dieses Mal so sein. Ein ,Krone‘-Team wird in Nordamerika vor Ort sein und quasi rund um die Uhr berichten. Wir, das Team der ,Tiroler Krone‘, wollen ebenfalls unseren Teil dazu beitragen, um die Euphorie im Land zu stärken und die WM zu einem unvergesslichen Sporttest zu machen. Wir freuen uns sehr, Print-Hauptmedienpartner des einzigen großen Public Viewing im Westen Österreichs hier in Innsbruck zu sein. In der kleinen Halle, in der ansonsten primär Eishockey gespielt wird, wird es sicher heiß hergehen. Nicht nur bei den – hoffentlich mehr als – drei Österreich-Spielen.“