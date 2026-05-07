Bei echter Stadionatmosphäre die WM-Spiele erleben

Von 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet die Fußball-WM in Nordamerika statt. Österreich ist erstmalig seit 1998 wieder vertreten. Somit ist klar, dass unsere Nationalmannschaft gebührend angefeuert werden muss. Und das funktioniert am besten beim Public Viewing in der TIWAG Arena Innsbruck, das die Olympiaworld veranstaltet und die „Krone“ präsentiert.
Fußballfans aufgepasst! Die Olympiaworld Innsbruck hat im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft, die heuer in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, einen besonderen Leckerbissen parat. Sie veranstaltet das größte Indoor-Public-Viewing Westösterreichs und hat sich dafür die „Kronen Zeitung“ als Print-Hauptmedienpartner mit an Bord geholt.
Alle Spiele bei freiem Eintritt verfolgen
Wie sieht das Konzept konkret aus? Alle Abendspiele des zwischen 11. Juni und 19. Juli ausgetragenen Sportgroßevents werden auf dem Medienwürfel in der Innsbrucker TIWAG Arena, die im Winter Schauplatz zahlreicher packender Eishockey-Partien der Innsbrucker Haie ist, übertragen – und das bei freiem Eintritt! Damit ist pure Stadionatmosphäre, Wetterunabhängigkeit, gute Stimmung und freie Sicht für bis zu 3000 Fans garantiert.
44 Partien werden übertragen – stets am Abend
Das bedeutet: Es werden alle Spiele mit Spielbeginn zwischen 18 und 22 Uhr übertragen, an Samstagen gibt es zusätzlich vereinzelt „Late Night-Specials“ mit Spielbeginn um 23 Uhr. Insgesamt fallen 44 Spiele in diesen Zeitraum. Die vier HD LED-Walls des Medienwürfels und die neu aufgerüsteten Lautsprecher in der Veranstaltungshalle sorgen für Gänsehautmomente bei den Partien und ausgelassene Feierstimmung im Rahmen vieler Side Events.
Dem Publikum wird somit auch ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten – mit Mottotagen der lokalen Sportvereine, Live-Konzerten, Interviews, Rollerdiscos und Mitmach-Aktionen. Für das leibliche Wohl sorgen die Hallenkioske.
Mit Fanbekleidung ist die Öffi-Fahrt kostenlos
Auf Ressourcenschonung wird in der barrierearmen und Umweltzeichen-zertifizierten Eventlocation Wert gelegt. Und die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wird sogar belohnt: Fußball-Fans mit Fanbekleidung verkehren zu den Public Viewing-Rahmenzeiten kostenlos auf den Linien der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) – und zwar hin und retour!
„Hochkarätige Begegnungen bereits in Gruppenphase“
Die Vorfreude ist bei allen Stakeholdern schon jetzt spürbar. „Bereits in der Gruppenphase fallen einige hochkarätige Begegnungen in den übertragungsfreundlichen Zeitraum – allem voran das Highlight Österreich gegen Argentinien, alle Deutschland-Spiele sowie mehrere Partien von Spanien, England, Niederlande und Portugal. Eingebettet in ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen wir uns, damit Fußballfans jeden Alters ein unvergessliches Live-Erlebnis bieten zu können“, betont Matthias Schipflinger, Geschäftsführer der Olympiaworld Innsbruck.
„Krone“-Team in Nordamerika vor Ort
Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“, zeigt sich begeistert: „Österreich ist erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer Fußball-WM mit dabei. Im Gegensatz dazu war und ist die ,Krone‘ nicht nur bei jeder Fußball-WM dabei, sondern stets mittendrin. Das wird auch dieses Mal so sein. Ein ,Krone‘-Team wird in Nordamerika vor Ort sein und quasi rund um die Uhr berichten. Wir, das Team der ,Tiroler Krone‘, wollen ebenfalls unseren Teil dazu beitragen, um die Euphorie im Land zu stärken und die WM zu einem unvergesslichen Sporttest zu machen. Wir freuen uns sehr, Print-Hauptmedienpartner des einzigen großen Public Viewing im Westen Österreichs hier in Innsbruck zu sein. In der kleinen Halle, in der ansonsten primär Eishockey gespielt wird, wird es sicher heiß hergehen. Nicht nur bei den – hoffentlich mehr als – drei Österreich-Spielen.“
Auch Sportreferent LH-Stv. Philip Wohlgemuth (SPÖ) schwärmt: „Die Leistungen des Nationalteams in den vergangenen Jahren und die erfolgreiche Qualifikation für die WM 2026 haben in Österreich eine regelrechte Euphorie entfacht. Umso schöner ist es, dass wir allen Fußballfans in Innsbruck ein gemeinsames WM-Erlebnis ermöglichen können. Dieses Public Viewing bringt Menschen zusammen, weckt Emotionen und zeigt, was Sport kann: verbinden, begeistern und soziale Grenzen überwinden.“
Sämtliche Informationen und das ausführliche Programm sind hier zu finden: www.olympiaworld.at
„Olympiaworld wird zum Treffpunkt“
Ebenfalls voller Euphorie ist Johannes Anzengruber, Bürgermeister der Stadt Innsbruck: „Mit dem größten Indoor-Public-Viewing Westösterreichs bringen wir die Fußball-WM direkt nach Innsbruck: wetterunabhängig, mit echter Stadionatmosphäre und Platz für tausende Fans. Die Olympiaworld wird damit zum Treffpunkt für alle, die mit unserer Nationalelf mitfiebern und gemeinsam Weltklasse-Fußball erleben wollen.“
Und auch Peter Paul Mölk, Obmann von Innsbruck Tourismus, blickt gespannt auf dieses Event: „Mit dem größten Indoor-Public-Viewing Tirols holen wir ein internationales Sportgroßereignis quasi nach Innsbruck und machen die Fußball-WM für Einheimische wie Gäste niederschwellig erlebbar. Gleichzeitig setzen wir damit einen Impuls in der Vorsaison und stärken Innsbrucks Image als Sportstadt sowie ganzjährig attraktive Eventdestination.“
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