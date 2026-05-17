Autolenker kracht in Betonleitwand: Lebensgefahr!

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am frühen Sonntagnachmittag zu einem Großeinsatz auf der A2 in der Steiermark geführt. Der 86 Jahre alte Lenker eines Pkw war mit dem Fahrzeug gegen eine Betonleitwand geprallt und erlitt schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber musste landen. Großes Lob gab es für die Einsatzkräfte.
Nach Angaben eines „Krone“-Leserreporters hatte es gegen 12.45 Uhr im Wechselgebiet bei Pinggau/Friedberg in Fahrtrichtung Graz im Baustellenbereich gekracht. Fotos vom Ort des Geschehens zeigen einen Pkw, der stark beschädigt am linken Fahrstreifen zum Stillstand gekommen war.
Innerhalb kurzer Zeit traf ein Großaufgebot an Einsatzkräften ein, darunter mehrere Fahrzeuge der Polizei, Feuerwehr und Rettung. Die A2 wurde vorerst in Richtung Graz komplett gesperrt. Es baute sich rasch ein Stau auf.
In Wrack eingeklemmt
Was genau zum Unfall führte, ist unklar. Fest steht, dass das Fahrzeug des 86-Jährigen mit voller Wucht gegen die Betonmittelleitwand fuhr und das Auto in der Folge quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Lenker wurde im Wrack eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen werden. Der Pensionist hatte beim Unfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten, weshalb der Einsatz eines Hubschraubers zum Abtransport ins Krankenhaus notwendig wurde. Der Christophorus 16 landete wenig später auf der Südautobahn – um nach etwa zehn Minuten bereits wieder in Richtung LKH Graz abzuheben.
Lob für Einsatzkräfte
Wenig später wurde die Sperre aufgehoben, der Verkehr begann wieder zu rollen. Lobende Worte fand unser Leserreporter für den professionellen und schnellen Ablauf des Rettungseinsatzes. „Der Einsatz ist superschnell abgelaufen, und das trotz der Hubschrauberlandung. Die Sperre war rasch wieder aufgehoben – großes Kompliment an die Einsatzkräfte.“
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