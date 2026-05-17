Autolenker kracht in Betonleitwand: Lebensgefahr!

In Wrack eingeklemmt

Was genau zum Unfall führte, ist unklar. Fest steht, dass das Fahrzeug des 86-Jährigen mit voller Wucht gegen die Betonmittelleitwand fuhr und das Auto in der Folge quer zur Fahrbahn zum Stillstand kam. Der Lenker wurde im Wrack eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen werden. Der Pensionist hatte beim Unfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten, weshalb der Einsatz eines Hubschraubers zum Abtransport ins Krankenhaus notwendig wurde. Der Christophorus 16 landete wenig später auf der Südautobahn – um nach etwa zehn Minuten bereits wieder in Richtung LKH Graz abzuheben.