Wie geht‘s unserem Bundesheer wirklich?

Plötzlich brechen Schüsse. Die verborgene Jägergruppe eröffnet fast gleichzeitig das Feuer mit Knallmunition. Ein Maschinengewehr rattert in das Unterholz, in dessen Dickicht ein Schatten von Baum zu Baum hastet. Kommandos werden geschrien, es wird hektisch. Auf die fein gewobenen Spinnennetze achtet niemand mehr. Minutenlanger Explosionslärm, bevor das erlösende Kommando zum Abbruch kommt. Waffen werden entladen. Die Männer nehmen einen Schluck Wasser aus ihren Trinkflaschen, das einige von ihnen mit intensiv schmeckendem Koffeinpulver versetzt haben. Dann beginnt der Drill von vorn.