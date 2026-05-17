Nach Trennung zahlen 50 % keinen Kindesunterhalt

Diese Zahlen schockieren: Nur etwa die Hälfte aller Kinder, denen Unterhalt vom getrennt lebenden Elternteil zustehen würde, bekommen ihn auch. Und nicht immer springt der Staat helfend ein: Mehr als ein Drittel erhält gar keine Zahlungen. Alleinerziehende müssen das Budgetloch selbst ausgleichen.
Das Internet ist voll mit Hilferufen alleinerziehender Eltern. „Der Vater meiner Kleinen ist seit einem Jahr im Krankenstand und bekommt 1500 Euro, für unsere gemeinsame Tochter zahlt er 120 Euro. Ob ich damit klarkomme oder nicht, interessiert niemanden“, sagt Alena. „Mein Ex hat sich letztes Jahr herabstufen lassen und seit diesem Jahr bekomme ich nur noch 115 Euro pro Kind – ich kann oft gar nicht mehr schlafen vor Ängsten“, klagt Marlene.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.