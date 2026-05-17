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Arme Alleinerziehende

Nach Trennung zahlen 50 % keinen Kindesunterhalt

Leben
17.05.2026 14:07
Kinder bedeuten auch eine finanzielle Verantwortung – die oft von Frauen alleine gestemmt werden ...
Kinder bedeuten auch eine finanzielle Verantwortung – die oft von Frauen alleine gestemmt werden muss.(Bild: Waldbach. - stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Diese Zahlen schockieren: Nur etwa die Hälfte aller Kinder, denen Unterhalt vom getrennt lebenden Elternteil zustehen würde, bekommen ihn auch. Und nicht immer springt der Staat helfend ein: Mehr als ein Drittel erhält gar keine Zahlungen. Alleinerziehende müssen das Budgetloch selbst ausgleichen.

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Das Internet ist voll mit Hilferufen alleinerziehender Eltern. „Der Vater meiner Kleinen ist seit einem Jahr im Krankenstand und bekommt 1500 Euro, für unsere gemeinsame Tochter zahlt er 120 Euro. Ob ich damit klarkomme oder nicht, interessiert niemanden“, sagt Alena. „Mein Ex hat sich letztes Jahr herabstufen lassen und seit diesem Jahr bekomme ich nur noch 115 Euro pro Kind – ich kann oft gar nicht mehr schlafen vor Ängsten“, klagt Marlene.

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