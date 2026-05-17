Nach Trennung zahlen 50 % keinen Kindesunterhalt

Das Internet ist voll mit Hilferufen alleinerziehender Eltern. „Der Vater meiner Kleinen ist seit einem Jahr im Krankenstand und bekommt 1500 Euro, für unsere gemeinsame Tochter zahlt er 120 Euro. Ob ich damit klarkomme oder nicht, interessiert niemanden“, sagt Alena. „Mein Ex hat sich letztes Jahr herabstufen lassen und seit diesem Jahr bekomme ich nur noch 115 Euro pro Kind – ich kann oft gar nicht mehr schlafen vor Ängsten“, klagt Marlene.