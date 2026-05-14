Kirchen-Affäre: Dompfarrer Fabers langer Abschied

Die katholische Kirche ist seit Jahrhunderten für Geheimhaltung in eigener Sache bekannt. Deswegen dringt auch von den jüngsten „Krisengipfeln“ zwischen dem neuen Wiener Erzbischof Josef Grünwidl und Dompfarrer Toni Faber nichts nach außen. Erst am Mittwoch nach der Rückkehr vom Antrittsbesuch beim Papst in Rom soll ein Treffen stattgefunden haben.