Kirchen-Affäre: Dompfarrer Fabers langer Abschied

Die Spatzen pfeifen es schon vom Stephansdom. Das 30-jährige Jubiläum von Dompfarrer Toni Faber, Österreichs wohl bekanntestem Geistlichen, könnte zugleich auch seine „Pensionierung“ sein. Hinter dicken Kirchenmauern der Erzdiözese laufen heikle Gespräche. Vielsagend heißt es nur: „Wenn wir etwas zu kommunizieren haben, werden wir es veröffentlichen ...“
Die katholische Kirche ist seit Jahrhunderten für Geheimhaltung in eigener Sache bekannt. Deswegen dringt auch von den jüngsten „Krisengipfeln“ zwischen dem neuen Wiener Erzbischof Josef Grünwidl und Dompfarrer Toni Faber nichts nach außen. Erst am Mittwoch nach der Rückkehr vom Antrittsbesuch beim Papst in Rom soll ein Treffen stattgefunden haben.
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