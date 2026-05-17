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Showdown in Bundesliga

Mega-Run auf Public Viewing + Pfiffe für Rapidler

Bundesliga
17.05.2026 14:17
Mega-Ansturm auf das Public Viewing in Linz.
Mega-Ansturm auf das Public Viewing in Linz.(Bild: Lisa Stockhammer)
Porträt von Franz Hollauf
Porträt von krone Sport
Porträt von Krone Oberösterreich
Porträt von Steirerkrone
Von Franz Hollauf , krone Sport, Krone Oberösterreich und Steirerkrone

Die Spannung steigt – heute (ab 14.30 Uhr) entscheidet sich, wer österreichischer Fußballmeister in der Bundesliga wird. Der Liveticker von krone.at versorgt Sie – abseits des Sportlichen – mit allen aktuellen Ereignissen in und vor den Stadien in Wien, Graz und Linz. 

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Die bisherigen Ereignisse in Kürze: 

  • Die Stadiontore sind seit 13 Uhr geöffnet. In Wien ist der Verteilerkreis in Favoriten der Hotspot. Die Polizei hat sich formiert, um die beiden Fanlager auseinanderzuhalten.
  • Auch rund um die Grazer Merkur Arena wurde ein Sicherheitsbereich errichtet. Er gilt seit 10.30 Uhr und noch bis zum Abend.
  • In Linz gibt es vor der Raiffeisen Arena ein großes Public Viewing. Die Fans können hier das Spiel in Wien verfolgen. Sollte der LASK Meister werden, steigt hier die große Meisterfeier. 
  • Das Duell LASK gegen Sturm Graz um die Liga-Krone geht weit über den grünen Rasen hinaus. Prominente verbergen ihre Leidenschaft nicht.
  • LASK-Fans haben im Vorfeld ein Feuerwerk wegen des Abstiegs des Stadtrivalen Blau-Weiß gezündet.

Der krone-at-Liveticker:

LASK: Erster Meistertitel seit 61 Jahren?
Für den LASK liegt der erste Meisterteller seit 61 Jahren bereit. Den Linzern von Trainer Dietmar Kühbauer reicht im Bundesliga-Showdown am Sonntag (14.30 Uhr) ein Remis bei der Wiener Austria für das zweite Double der Vereinsgeschichte. Sturm Graz benötigt als einzig verbliebener Kontrahent einen Heimsieg gegen Rapid und Schützenhilfe. Salzburg will die schwächste Saison der RB-Ära noch anständig mit einem Heimerfolg über Hartberg beenden.

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