Mega-Run auf Public Viewing + Pfiffe für Rapidler

Die Spannung steigt – heute (ab 14.30 Uhr) entscheidet sich, wer österreichischer Fußballmeister in der Bundesliga wird. Der Liveticker von krone.at versorgt Sie – abseits des Sportlichen – mit allen aktuellen Ereignissen in und vor den Stadien in Wien, Graz und Linz.
Die bisherigen Ereignisse in Kürze:
Der krone-at-Liveticker:
LASK: Erster Meistertitel seit 61 Jahren?
Für den LASK liegt der erste Meisterteller seit 61 Jahren bereit. Den Linzern von Trainer Dietmar Kühbauer reicht im Bundesliga-Showdown am Sonntag (14.30 Uhr) ein Remis bei der Wiener Austria für das zweite Double der Vereinsgeschichte. Sturm Graz benötigt als einzig verbliebener Kontrahent einen Heimsieg gegen Rapid und Schützenhilfe. Salzburg will die schwächste Saison der RB-Ära noch anständig mit einem Heimerfolg über Hartberg beenden.
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