Keine Hinweise auf Verstöße bei Google-Baustelle

„Es stehen dort überall Wasserspender“

Zumindest bisher haben sich die Vorwürfe aber nicht erhärtet. Im Gegenteil: „Alle Beschäftigten sind ordnungsgemäß angemeldet“, sagt nun Harald Dietinger, Vizepräsident der Arbeiterkammer Oberösterreich, die nach den Beschwerden eine Prüfung der Baustelle veranlasst hatte. Auch der Vorwurf des Wassermangels gehe ins Leere: „Es stehen dort überall Wasserspender, das kann also nicht stimmen“, sagt Dietinger.