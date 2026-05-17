Hypo-Skandal: Als mehrere Milliardenklagen drohten

„Was kostet die Welt?“ Unter diesem Motto agierten viele Akteure vor gut 20 Jahren weltweit. Und auch das kleine Kärnten wollte im internationalen Finanzcasino richtig mitmischen – passend zur damals vorherrschenden „Brot und Spiele“-Landespolitik. Ein Vehikel dafür war die eigene Landesbank: die Hypo Alpe Adria ...