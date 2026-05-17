Bayern: Zug mit 200 Passagieren evakuiert

Der Großalarm ging laut Bayerischem Roten Kreuz (BRK) um 5.11 Uhr ein. Die Passagiere aus dem Nightjet wurden laut dem Roten Kreuz dann in einer Turnhalle in Traunstein untergebracht und von Ärzten in Augenschein genommen. Notärzte untersuchten mehrere Fahrgäste, die den Rauch der überhitzten Bremsen eingeatmet hatten. Laut Feuerwehr musste niemand ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer an dem kroatischen Waggon blieb auf den Außenbereich begrenzt. Die 22 Fahrgäste im betroffenen Waggon seien nie in Gefahr gewesen, versichert ÖBB-Sprecher Herbert Hofer.