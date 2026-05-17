Mourinho: Real-Rückkehr? Benfica findet Nachfolger

Es folgten Stationen bei Watford und Everton. Mit den „Toffees“ erreichte Silva in der Saison 2018/19 Rang acht – eine Platzierung, die Everton bis heute nicht mehr verbessern konnte. Seine erfolgreichste Zeit erlebt der Portugiese allerdings bei Fulham. In der Saison 2021/22 führte er die „Cottagers“ mit 90 Punkten zum Titel in der Championship und etablierte den Klub anschließend als feste Größe in der Premier League.