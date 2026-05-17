Mourinho: Real-Rückkehr? Benfica findet Nachfolger

Der Weg ist frei für Real Madrid! Benfica Lissabon hat einen Nachfolger für Trainer-Legende José Mourinho gefunden. Der Portugiese wird intensiv mit einer Rückkehr nach Madrid in Verbindung gebracht.
Laut Berichten aus Portugal hat Benfica mit Marco Silva eine vollständige Einigung erzielt. Auch die spanische Zeitung „AS“ bestätigt die Meldung und schreibt: „Es gibt bereits einen Ersatz für Mourinho: Marco Silva wird neuer Benfica-Trainer. Der Deal ist komplett fixiert. Der Countdown läuft ...“
Silvas Vertrag beim Premier-League-Klub Fulham läuft im Sommer aus. Die portugiesische Zeitung „A Bola“ berichtet, Benfica wolle dem früheren Trainer von Hull City, Watford und Everton einen Vertrag über zwei oder drei Jahre anbieten.
Silva machte sich in England einen Namen
Der gebürtige Lissaboner genießt auf der Insel einen ausgezeichneten Ruf. Zwar stieg er in der Saison 2016/17 mit Hull City nach seiner Übernahme während der laufenden Spielzeit ab, dennoch machte er nachhaltig auf sich aufmerksam.
Es folgten Stationen bei Watford und Everton. Mit den „Toffees“ erreichte Silva in der Saison 2018/19 Rang acht – eine Platzierung, die Everton bis heute nicht mehr verbessern konnte. Seine erfolgreichste Zeit erlebt der Portugiese allerdings bei Fulham. In der Saison 2021/22 führte er die „Cottagers“ mit 90 Punkten zum Titel in der Championship und etablierte den Klub anschließend als feste Größe in der Premier League.
In der vergangenen Saison stellte Fulham unter Silva mit 54 Punkten einen Vereinsrekord in der Premier League auf. Außerdem erzielte keine andere Mannschaft mehr Joker-Tore: Insgesamt trafen Einwechselspieler 17 Mal.
Silva trainierte zuletzt im Jahr 2015 in seiner Heimat Portugal, damals bei Sporting Lissabon – ausgerechnet dem ehemaligen Klub von Ruben Amorim, der zuvor ebenfalls als möglicher Nachfolger von Mourinho gehandelt worden war.
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