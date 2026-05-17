Darum wird das Schnitzel im Gasthaus immer teurer

Die Gastropreise sind in aller Munde – schmecken tun sie nur den Wenigsten. Die „Krone“ wollte von drei Wirten wissen, wie sich die Kosten fürs Wiener Schnitzel zusammensetzen und warum das Kult-Gericht immer teurer wird. Ein Bericht über Herausforderungen, Preisgestaltung und Schmerzgrenzen.
Das Wiener Schnitzel zählt zu den Klassikern der heimischen Küche. Fleischart und ideale Zubereitung sorgen für Diskussionen unter Feinschmeckern, ebenso der Preis für den „Breslfetzn“.
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