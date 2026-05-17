Darum wird das Schnitzel im Gasthaus immer teurer

Die Gastropreise sind in aller Munde – schmecken tun sie nur den Wenigsten. Die „Krone“ wollte von drei Wirten wissen, wie sich die Kosten fürs Wiener Schnitzel zusammensetzen und warum das Kult-Gericht immer teurer wird. Ein Bericht über Herausforderungen, Preisgestaltung und Schmerzgrenzen.