SK Sturm Graz gegen den SK Rapid ab 14.30 Uhr LIVE

Für den Titelhattrick ist der erste Heimsieg seit Anfang März Pflicht. Mit vier Heim-Remis in Folge verspielte der Titelverteidiger die Tabellenführung, erfüllte zuletzt aber in Hartberg die Pflicht (4:2). Der Sturm-Trainer berichtete vor dem Showdown von einer „stinknormalen“ Trainingswoche, in der auch der zuletzt verletzte Filip Rozga mitwirkte. Der Offensivspieler steht wieder im Spieltagskader. Ingolitsch will seine „Jungs von der Leine lassen“ und selbst nicht allzu viel auf Nebenschauplätze schauen. Die Konstellation ist nach seinem Geschmack. „Niemand kann sich schonen, nicht Rapid, nicht Austria, der LASK sowieso nicht.“