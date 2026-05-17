Austria gegen den LASK ab 14.30 Uhr LIVE

Im Oktober noch Vorletzter, fehlt dem LASK nur noch der letzte Schritt, um den bemerkenswerten Lauf unter Kühbauer mit dem zweiten Titel zu krönen. Und damit den Double-Coup von 1965 zu wiederholen. „Wir haben mit der ganzen Mannschaft alle gemeinsam schon ein Stück weit Geschichte geschrieben, das wollen wir am Sonntag fortsetzen und das nächste Kapitel in dem Buch schreiben“, erklärte Torhüter Lukas Jungwirth. Die Mannschaft sei jedenfalls „sehr fokussiert“, meinte Kühbauer vor dem Showdown. „Wenn man so nahe dran ist, will man natürlich alles investieren, um das große Ziel zu erreichen.“ Die Austria werde seinem Team alles abverlangen, vermutete Kühbauer, während er seine Spieler auf einen kompakten Block des Gegners vorbereitete. „Wir werden Geduld brauchen und müssen unsere Chancen nutzen“, sagte Offensivmann Krystof Danek.