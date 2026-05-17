Pflege am Limit: „Der Laden würde zusammenbrechen“

Immer mehr Stress, immer weniger Zeit für Menschen: Pflegekräfte schlagen Alarm. Beim „Tag der Pflege“ machten Gewerkschaften in Bregenz auf die angespannte Situation aufmerksam. Zwei langjährige Pflegerinnen erzählen der „Krone“, warum viele den Beruf verlassen – und was das für Patienten bedeutet.
„Früher bist du heimgegangen und hast dir gedacht: Dem Patienten konnten wir heute helfen“, erzählt Patricia Zangerl, Betriebsrätin im LKH Bregenz und Mitglied des Zentralbetriebsrats der Landeskrankenhäuser. „Heute gehst du heim und überlegst nur noch: Habe ich alles dokumentiert? Habe ich etwas vergessen?“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.