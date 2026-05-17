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Stress und Bürokratie

Pflege am Limit: „Der Laden würde zusammenbrechen“

Vorarlberg
17.05.2026 10:25
Der Pflegebereich droht, selbst zum „Patient“ zu werden.
Der Pflegebereich droht, selbst zum „Patient“ zu werden.(Bild: Philipp vondrak)
Porträt von Philipp Vondrak
Von Philipp Vondrak

Immer mehr Stress, immer weniger Zeit für Menschen: Pflegekräfte schlagen Alarm. Beim „Tag der Pflege“ machten Gewerkschaften in Bregenz auf die angespannte Situation aufmerksam. Zwei langjährige Pflegerinnen erzählen der „Krone“, warum viele den Beruf verlassen – und was das für Patienten bedeutet.

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„Früher bist du heimgegangen und hast dir gedacht: Dem Patienten konnten wir heute helfen“, erzählt Patricia Zangerl, Betriebsrätin im LKH Bregenz und Mitglied des Zentralbetriebsrats der Landeskrankenhäuser. „Heute gehst du heim und überlegst nur noch: Habe ich alles dokumentiert? Habe ich etwas vergessen?“

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