Pflege am Limit: „Der Laden würde zusammenbrechen“

„Früher bist du heimgegangen und hast dir gedacht: Dem Patienten konnten wir heute helfen“, erzählt Patricia Zangerl, Betriebsrätin im LKH Bregenz und Mitglied des Zentralbetriebsrats der Landeskrankenhäuser. „Heute gehst du heim und überlegst nur noch: Habe ich alles dokumentiert? Habe ich etwas vergessen?“