Debatte um Neuer: Kahn kritisiert Nagelsmann

„Wenn Julian Nagelsmann geplant hat, ihn (Anm. d. Red.: Neuer) mitzunehmen und jetzt kann er nicht, weil er verletzt ist, was erzählst du jetzt dem Oliver Baumann? Den machst du jetzt stark für die WM, dass der mit Selbstvertrauen im deutschen Tor steht. Ja, viel Spaß und guten Flug“, so Kahn.