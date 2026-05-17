Debatte um Neuer: Kahn kritisiert Nagelsmann

Kommt es kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft noch zu einem überraschenden Torwart-Wechsel beim DFB? Legende Oliver Kahn schüttelt nur mit dem Kopf.
Oliver Kahn wirft Bundestrainer Julian Nagelsmann fehlende Klarheit bei der Besetzung der Torhüter-Position vor. „Wenn sich Julian jetzt auf einmal Gedanken macht, auf einmal schnell einen Torwarttausch vorzunehmen, dann ist das natürlich schon abenteuerlich“, sagt er im „Doppelpass“ bei Sport1.
Die Rückkehr von Super-Goalie Manuel Neuer ins deutsche Nationalteam rückt immer näher. Neuer soll demnach in den vergangenen Tagen für die WM zugesagt haben, berichtet Sky. Bislang galt eigentlich Oliver Baumann als Nummer eins. Es wäre besser gewesen, so etwas „viel, viel früher abzuräumen“, betont Kahn.
„Ja, viel Spaß und guten Flug“
Es gibt jedoch ein kleines Fragezeichen: Im Bundesligaspiel des FC Bayern gegen Köln (5:1) verletzte sich Neuer an der Wade. Eine MRT-Untersuchung gab jedoch vorerst einmal Entwarnung.
„Wenn Julian Nagelsmann geplant hat, ihn (Anm. d. Red.: Neuer) mitzunehmen und jetzt kann er nicht, weil er verletzt ist, was erzählst du jetzt dem Oliver Baumann? Den machst du jetzt stark für die WM, dass der mit Selbstvertrauen im deutschen Tor steht. Ja, viel Spaß und guten Flug“, so Kahn.
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