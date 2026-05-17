Vollgas! Wo „Jesus Kistus“ die Biermesse liest

Die Nürburg thront seit dem zwölften Jahrhundert majestätisch über dem gleichnamigen Ort in der Eifel. So etwas wie an diesem Wochenende hat die einstige Wehranlage aber noch nicht gesehen. Beim 24-Stunden-Rennen in der „grünen Hölle“ der Nürburgring-Nordschleife brechen alle Dämme, stürmen die Fans wegen des Starts von Max Verstappen das Kult-Rennen wie nie zuvor.