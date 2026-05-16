Ein Hauch von Russland mitten am Wiener Flughafen

Ein Scherz – oder das Werk eines Hackers?

Wie es zu der Namensänderung gekommen ist, konnte am Ende des Tages niemand klären. Zwar ist es möglich, Ortsnamen zu ändern, normalerweise aber nur über eine Änderungsmeldung an Google. Es könnte sich natürlich um einen harmlosen Scherz eines Touristen handeln. Oder auch um einen Hacker, der austesten wollte, wie lange die Änderung unbemerkt bleiben würde.