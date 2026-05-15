Alkohol am Steuer: FPÖ-Abgeordneter ist Schein los

Aufregung um den FPÖ-Nationalratsabgeordneten Peter Schmiedlechner: Der 43-Jährige wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Er hatte sich betrunken hinter das Steuer seines Wagens gesetzt.
Der blaue Agrarsprecher ist seinen Führerschein damit los. „Ich bin mir der Dummheit meines Fehlverhaltens vollumfänglich bewusst und ich bedauere dieses zutiefst“, bestätigte der niederösterreichische Landwirt in einer Stellungnahme.
„Gerechte Konsequenz“
„Der Verlust meines Führerscheins ist die gerechte Konsequenz und Strafe meines Handelns, für das ich mich sehr schäme. Ich möchte mich bei allen aufrichtig entschuldigen! Es tut mir sehr leid“, ließ der 43-Jährige wissen.
Ich bin mir der Dummheit meines Fehlverhaltens vollumfänglich bewusst und ich bedauere dieses zutiefst.
Peter Schmiedlechner, Abgeordneter zum Nationalrat (FPÖ)
Erste Alkofahrt bereits vor 12 Jahren
Der Mandatar bereits 2014 seinen Führerschein nach einer Alkofahrt abgeben. „Der erste Fehler ist nun über zwölf Jahre her und es war noch vor meiner Zeit als Abgeordneter. Ein weiteres Mal wird es natürlich nicht geben“, hielt der Freiheitliche dazu fest.
Schmiedlechner ist seit 9. November 2017 Abgeordneter zum Nationalrat. Er ist gebürtiger Salzburger, war ab 2000 am elterlichen Bauernhof in Oberalm beschäftigt. 2003 übernahm er einen landwirtschaftlichen Betrieb in Lichtenegg in Niederösterreich. Seitdem ist er hauptberuflich Landwirt. Seit 2025 ist er auch Kammerrat der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer.
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