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Tragischer Unfall

Auto prallt gegen Tunnelportal: Lenker (46) tot

Kärnten
17.05.2026 12:42
Die Feuerwehren rückten zu dem schweren Verkehrsunfall aus
Die Feuerwehren rückten zu dem schweren Verkehrsunfall aus(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es Sonntagmorgen auf der Drautalstraße bei Sachsenburg (Kärnten) gekommen. Ein Lenker war gegen das Tunnelportal geprallt, für ihn gab es keine Rettung mehr.

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Das Fahrzeug war kurz vor sieben Uhr auf der Drautalstraße im Bereich Sachsenburg unterwegs, als es aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal gegen das Ostportal des Festungsbergtunnels prallte.

In Tunnel geschleudert
Der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls etwa 50 Meter in den Tunnel geschleudert. Zufällig vorbeikommende Verkehrsteilnehmer entdeckten das Wrack und setzten die Rettungskette in Kraft. Eine anwesende Ärztin leitete sofort Erste Hilfe ein, konnte aber nur noch den Tod des Lenkers (46) aus Osttirol feststellen.

Die Drautal Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle bis kurz vor zehn Uhr für Bergungsarbeiten komplett gesperrt.

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