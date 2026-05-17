Auto prallt gegen Tunnelportal: Lenker (46) tot

In Tunnel geschleudert

Der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls etwa 50 Meter in den Tunnel geschleudert. Zufällig vorbeikommende Verkehrsteilnehmer entdeckten das Wrack und setzten die Rettungskette in Kraft. Eine anwesende Ärztin leitete sofort Erste Hilfe ein, konnte aber nur noch den Tod des Lenkers (46) aus Osttirol feststellen.