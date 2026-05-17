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Morgan Supersport 400: Unfassbar leicht & schnell

Motor
17.05.2026 13:00
(Bild: Morgan)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Leicht, stark, schnell – Morgan bleibt seiner Linie treu und zieht sie beim Supersport konsequent weiter. Die neue Topversion heißt Supersport 400 und markiert gleich zwei Dinge: die Leistungsspitze der Baureihe und das stärkste Serienmodell der Marke überhaupt.

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Unter der langen Haube arbeitet weiterhin ein Reihensechszylinder von BMW, allerdings in einer weiterentwickelten Ausbaustufe. 408 PS stehen nun zur Verfügung. Die Kraft geht über eine Achtgang-Automatik von ZF an die Hinterachse, ein Sperrdifferenzial ist optional erhältlich.

Das geringe Gewicht bleibt zentraler Bestandteil des Konzepts. Mit rund 1170 Kilogramm Leergewicht ergibt sich ein entsprechend günstiges Leistungsgewicht. Der Sprint auf 100 km/h gelingt in 3,6 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 290 km/h. Zum Vergleich: Die bisherige Version mit 340 PS benötigt 3,9 Sekunden und erreicht 267 km/h.

Auch das Fahrwerk wurde überarbeitet. Serienmäßig ist das sogenannte Dynamic Handling Pack an Bord, mit einstellbaren Nitron-Dämpfern und angepasster Geometrie. Ziel ist eine präzisere Rückmeldung und höhere Stabilität bei schneller Fahrt. Geschmiedete 19-Zoll-Räder reduzieren die ungefederten Massen.

(Bild: Morgan)
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(Bild: Morgan)
(Bild: Morgan)
(Bild: Morgan)
(Bild: Morgan)
(Bild: Morgan)
(Bild: Morgan)

Äußerlich wurde der Supersport zurückhaltend modifiziert. Geänderte Einfassungen der Lufteinlässe und „400“-Schriftzüge unterscheiden ihn vom Basismodell. Im Innenraum kommen unter anderem ein Aluminium-Getriebewahlhebel sowie zusätzliche Ausstattungsoptionen wie Alcantara zum Einsatz.

Parallel baut Morgan das Individualisierungsangebot aus und setzt künftig stärker auf limitierte Kleinserien.

Der Supersport 400 ist ab sofort bestellbar. Der Einstiegspreis liegt bei rund 113.000 Pfund netto, umgerechnet gut 130.000 Euro.

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