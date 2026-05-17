Kleiner Rahmen, hohe Qualität: So heiraten Steirer

KI-Brautsträuße und Inspiration aus den sozialen Medien: Zwei Hochzeitsplanerinnen aus der Steiermark verraten in der „Krone“ Trends und Spartipps für Paare, die heuer „Ja“ sagen.
Vor zehn Jahren sagte Kathrin Haas ihrem Job auf einem Kreuzfahrtschiff Adieu und warf den Anker wieder in ihrer Heimat Poppendorf in Gnas aus. Nur wie sollte sie sich am Obsthof der Familie einbringen? Kathrin begann, Hochzeiten zu planen und am Hof auszurichten. Sie dekorierte Tische, beruhigte nervöse Brautleute, wies DJs und Fotografen ein – und jetzt, zehn Jahre später, wurde ihr Obsthof auf den Portalen Hochzeit.click und hochzeits-location.info zur beliebtesten Hochzeitslocation der Steiermark gewählt.
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