2:1-Sieg! Austria-Frauen steuern auf Double zu

Die Fußballerinnen der Wiener Austria steuern unbeirrt auf das heimische Double zu. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kenesei gewann am Sonntag in der 32. Runde der Frauen-Bundesliga bei Sturm Graz mit 2:1 und könnte drei Tage nach dem Cup- auch den ersten Meistertitel der Clubgeschichte folgen lassen.