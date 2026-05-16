Neue Welle an Attacken: Auch ORF im Hacker-Visier

Eine erneute Welle an Hackerangriffen hat es am Freitag und am Samstag in Österreich gegeben. Nur Stunden vor dem großen Finale des Song Contests in Wien geriet dabei unter anderem auch der ORF ins Visier der Cyberattacken.
Es sind – wie berichtet – nicht die ersten Angriffe auf rot-weiß-rote Institutionen. Dass es gerade rund um den nicht unumstrittenen Musikwettbewerb zu einer Häufung von Angriffen kommen wird, hatte sich im Vorfeld aber bereits abgezeichnet. Und tatsächlich: Seit Song-Contest-Start sollen schon zahlreiche Seiten, etwa die Wiener Linien, der Grazer Flughafen, aber auch die Wiener Stadthalle, ins Visier von Hackern geraten sein.
Dafür verantwortlich zeichnet sich offenbar die mutmaßlich von Russland aus operierende Gruppe namens „NoName“ – es soll sich also um dieselben Angreifer handeln, die bereits im Vorfeld der Nationalratswahl 2024 gegen Österreich aktiv waren.
Weitere Welle an Angriffen
Diese setzten ihre Überlastungsangriffe jedenfalls fort. Unter anderem wurde nach Informationen der „Krone“ auch der ORF zum Ziel der Attacken. „Österreichs staatliche Cyberabwehrstrukturen werden den ORF im Falle einer akuten Cyberkrise unterstützen und ich hoffe, dass alle Angriffe erfolgreich abgewehrt werden können. In jedem Fall ist der Einsatz eines starken Teams mit international erfahrenen und top ausgebildeten Fachleuten erforderlich!“, erklärte dazu Cyberexperte Cornelius Granig gegenüber der „Krone“.
Auch Angriffe auf Webseiten mehrerer österreichischer Gemeinden – etwa Horn, Kirchschlag oder Raasdorf – beansprucht die Gruppe für sich.
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