Neue Welle an Attacken: Auch ORF im Hacker-Visier

Es sind – wie berichtet – nicht die ersten Angriffe auf rot-weiß-rote Institutionen. Dass es gerade rund um den nicht unumstrittenen Musikwettbewerb zu einer Häufung von Angriffen kommen wird, hatte sich im Vorfeld aber bereits abgezeichnet. Und tatsächlich: Seit Song-Contest-Start sollen schon zahlreiche Seiten, etwa die Wiener Linien, der Grazer Flughafen, aber auch die Wiener Stadthalle, ins Visier von Hackern geraten sein.