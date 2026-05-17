Raubkatze erlegt
Leipzig: Tiger bricht aus und verletzt Tierpfleger
Aus dem Gehege einer bekannten Dompteurin in der ostdeutschen Stadt Leipzig ist am Sonntag ein Tiger ausgebrochen. Das Wildtier verletzte eine Person, bevor seinem „Freigang“ ein Ende bereitet wurde.
Bei der verletzten Person handelt es sich dem Vernehmen nach um einen Helfer der Tiger-Dompteurin Carmen Zander, die auch als „Tigerkönigin“ in Deutschland bekannt ist. Der Tierpfleger soll leicht verletzt worden sein.
Der Tiger streifte aber nicht lange im Industriegebiet der Stadt herum. Die alarmierte Polizei erlegte das Wildtier wenig später in einem nahegelegenen Garten. Laut der „Leipziger Volkszeitung“ sind weitere Tiere aus Zanders Sammlung nicht frei.
Unten sehen Sie Carmen Zander in einem Facebook-Posting vor acht Jahren bei der Arbeit:
Ermittlungen gegen „Tigerkönigin“
Wie die Online-Ausgabe des Mediums berichtet, gab es in der Vergangenheit immer wieder Kritik an der „Tigerkönigin“. Diese habe trotz fehlender Genehmigung eine Tigerschau beworben. Es habe bereits Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegeben.
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