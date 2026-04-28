Minus 55 Prozent bei BYD – trotzdem ganz weit vorn

Bei beiden handelt es sich um die Kernmarken des jeweiligen Konzerns. Die Geely-Gruppe ist hierzulande vor allem durch ihre Töchter Volvo und Smart bekannt, es rollen aber auch schon die ersten Fahrzeuge der Marke Lynk & Co auf den Straßen (Lynk & Co 02 sowie Lynk & Co 08 waren bereits im „Krone“-Test). Die Volumenmarke Geely steht hingegen noch am Anfang ihrer Einführung.